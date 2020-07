Mercato concurrent OM : Un champion du monde de retour à l’AS Monaco !

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Djibril Sidibé est officiellement de retour à l’AS Monaco. Alors que le club monégasque réclamé environ 12 millions d’euros pour son joueur, Everton a décidé de ne pas lever l’option d’achat du champion du monde.

Prêté par l’AS Monaco avec option d’achat à Everton, Djibril Sidibé n’a pas été conservé par le club anglais et retourne donc au sein du club princier.

Everton a publié, ce lundi, sur ses réseaux sociaux, un message dans lequel il remercie Djibril Sidibé et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Le champion du monde 2018 avait été prêté cette saison aux Toffees par Monaco, un prêt payant de 2,5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros. Sidibé est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’AS Monaco et pourrait voir son avenir modifié par l’arrivée de Niko Kovac sur le banc du club princier, en fonction des plans du technicien croate à son égard…

