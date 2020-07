Mercato : L’agent de Nkounkou explique clairement pourquoi il a choisi Everton plutôt que l’OM

Niels Nkoukou a décidé de signer son premier contrat professionnel en Premier League à Everton. Le jeune défenseur formé à l’OM a refusé de continuer l’aventure avec son club formateur…

Un temps annoncé à l’OGC Nice, Niels Nkounkou a finalement décidé de poursuivre sa progression en Premier League à Everton. Son agent, Yvan Le Mée, a expliqué au site FootMercato.net pourquoi il avait décidé de quitter l’OM.

Notre intérêt est clairement sportif – Yvan Le Mée

« À Marseille vous avez Amavi, Rocchia, Sakai, Sarr et même Khaoui qui ont joué au poste de latéral gauche. Niels n’a obtenu aucune minute de jeu. On considère donc que les chances de Niels de jouer à l’OM sont minces. Surtout que Marseille cherche un latéral gauche pour concurrencer Amavi. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi Everton. Ce que proposait le club était correct. La possibilité est aujourd’hui plus forte pour Niels d’être sur le terrain à Everton qu’à l’OM. Il y a aussi un coach qui s’appelle Carlo Ancelotti qui a appelé le joueur, qui lui a parlé, et qui connait le potentiel du joueur. Il se dit qu’en travaillant avec le joueur, il peut en faire un top joueur. Le problème était d’ordre sportif. On nous demandait de signer et de partir en prêt. Cela n’avait donc aucun intérêt pour nous. Le choix du clan Nkounkou est purement sportif, je l’assume. On ne voulait pas se retrouver dans la situation d’un Alexandre Phliponeau qui au bout de deux ans de contrat pro est à Auxerre. Malheureusement, l’intérêt du joueur n’était pas de rester à l’OM. Je ne critique pas l’Olympique de Marseille, la situation a été comprise par les dirigeants. Notre intérêt est clairement sportif. »

Yvan Le Mée – Source : Foot Mercato (02/07/2020)