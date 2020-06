Mercato concurrent OM : Un coéquipier de Valbuena trop cher pour Nice ?

Le mercato n’a pas encore commencé (la date n’est pas connue), mais de premières rumeurs transferts sont déjà présentes. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Nice prépare son mercato et aurait un œil du côté du championnat grec…

Le spécialiste mercato de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, parlait d’un accord tout proche entre les deux clubs entre Nice et l’Olympiakos pour un transfert de Konstantinos Tsimikas (contrat de 3 ans et indemnité de 8M€). Hier, le média grec Sport24 affirmait de son côté que rien n’était fait et que l’Olympiakos réclamait entre 15 et 20M€ pour son latéral gauche. Enfin, Nice-Matin assure que Tsimikas n’est pas la priorité des Aiglons, car trop cher…

L’olympiakos veut entre 15 et M€ pour KONSTANTINOS TSIMIKAS ?

Lors d’un des premier DFM en mode confinement, nous avons donc demandé à Mathieu Valbuena de se prêter au jeu des bons plans mercato. Ce dernier nous avait proposé son coéquipier Konstantinos Tsimikas…

Son profil :

Konstantinos Tsimikas est un latéral gauche de 23 ans. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Olympiakos, sa cote Transfermarkt est de 4,5M€. Il a disputé 20 matches de Super League cette saison, 37 matches TCC.