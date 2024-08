Mercato concurrent OM : un coup à 72M€ pour le PSG, Monaco piste un ancien milieu de Ligue 1, Veretout vers un club de Ligue 1 ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap du jour !

Le PSG veut Osimhen !

Premier du championnat de France, le mercato du Paris Saint-Germain n’est pas terminé. En plus des nombreux départs attendus (Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Carlos Soler, Nordi Mukiele), le PSG souhaite renforcer son effectif avec une ou deux recrues supplémentaires. Et malgré une large victoire 6-0 face à Montpellier en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Luis Enrique est enclin à enregistrer des renforts pour la saison. Depuis la blessure de Gonçalo Ramos, les Parisiens sont à la recherche d’un numéro 9 pour le remplacer et ont coché le nom de Victor Osimhen. Selon Sky Sport Italy, l’attaquant napolitain a déjà un accord financier avec Luis Campos. Le PSG pourrait bien enregistrer son arrivée pour 72M€, car le Napoli doit vendre son buteur pour pouvoir signer Romelu Lukaku. La position du joueur est également très claire, il veut rejoindre le PSG !

Monaco piste Boubakary Soumaré !

Après l’arrivée de Lamine Camara, d’ailleurs buteur face à Lyon, au poste de milieu. Les Monégasques pistent un autre ancien de Ligue 1 pour être leur 11ème recrue du mercato estivale. Il s’agit de Boubakary Soumaré, milieu français de Leicester City dont la valeur est estimée à 14 millions d’euros par transfermarkt. L’AS Monaco pourrait donc renforcer son effectif en cette fin de mercato car après deux victoires en Ligue 1, ils devront alterner entre le championnat et la Ligue des Champions

Veretout vers Rennes ?

En effet, selon l’insider Mohamed TOUBACHE-TER, « le dossier Maxime Lopez toujours sur la table du côté de Rennes mais l’option menant à un lofteur prend de l’épaisseur du côté de Rennes… celle du joueur de Marseille en la personne de Jordan Veretout. » Alors qu’il a été un des rares joueurs à proposer un niveau de jeu constant la saison dernière, Jordan Veretout et son gros salaire ne rentre pas dans les plans de De Zerbi. Le milieu de terrain est dans le fameux loft, poussé vers la sortie. Reste à savoir si l’OM va le laisser filer chez un concurrent comme Rennes, si le joueur sera ouvert à cette option et si les Bretons peuvent payer le salaire de l’ancien joueur de la Roma…

