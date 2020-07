Mercato concurrent OM : Un défenseur de Lyon plutôt en Grèce qu’à Nantes ?

FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Lyon pourrait voir l’un de ses défenseurs quitter le club.

Rafael (30 ans), était un temps sur les tablettes du FC Nantes. Aujourd’hui le joueur est courtisé par l’Olympiakos Le Pirée. Le club grec a bon espoir d’attirer le joueur un an avant la fin de son contrat.

L’Oympiakos veut profiter de la situation contractuelle de Rafael

Pas retenu par les dirigeants lyonnais qui comptent déjà Léo Dubois et Kenny Tete à son poste, le latéral droit Rafael auteur de 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, est annoncé comme possible partant cet été à un an du terme de son contrat. Le FC Nantes était intéressé pour s’attacher les services du Brésilien. Les Canaris, séduits à l’idée de reformer le duo avec son frère jumeau Fabio, ont depuis abandonné la piste. D’après le média grec Gazzetta, l’ancien Red Devil suscite l’intérêt de l’Olympiakos. Rafael serait même la priorité du club hellène pour le poste de latéral droit. Les Grecs espèrent d’ailleurs profiter de la situation contractuelle du joueur pour négocier un prix abordable. Lyon ne devrait pas se montrer trop gourmand. Reste à savoir ce qu’en pensera le Brésilien, davantage ouvert à un retour au pays du côté de Botafogo.