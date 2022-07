Mercato Concurrent OM : Un défenseur s’en va, un attaquant arrive au LOSC ?

Il y a du changement au LOSC, quelques jours après le départ de Steve Botman c’est Zeki Celik qui fait ses bagages, direction la Roma. Dans l’autre sens c’est Mohammed Bayo, l’attaquant clermontois qui se rapproche du club lillois.

Zeki Celik après 4 saisons au LOSC, souhaitait franchir un cap dans sa carrière. Le latéral droit a été vendu à l’AS Roma entrainée par José Mourinho. L’international turc rapportera 7 millions d’euros au club lillois, et a signé dans le club romain jusqu’en 2026. Le club a tenu à lui rendre un bel hommage, lui qui était un élément essentiel du titre de champion de France en 2021. « Le LOSC officialise aujourd’hui le départ de Zeki Çelik à l’AS Rome (Serie A). Le défenseur international turc de 25 ans, qui portait le maillot lillois depuis 2018 et entrait dans sa dernière année de contrat avec le LOSC, s’est engagé ce jour avec le club romain. À aujourd’hui 25 ans, Zeki Çelik a choisi de poursuivre son parcours en Serie A italienne. Le LOSC et ses supporters, marqués ses qualités humaines autant que sportives, lui souhaitent le meilleur sous le maillot de la Louve. Le LOSC n’oubliera jamais Zeki Celik, à jamais Champion avec les Dogues » Source : Site officiel du LOSC (05/07/2022)

Le LOSC très intéressé par Bayo

Dans le sens des arrivées, Lille aurait un temps d’avance dans le dossier Mohammed Bayo, alors que l’attaquant ne manque pas de prétendant. En effet, l’Einracht Francfort, le Herta Berlin, Valence, West Ham Everton et Tottenham apprécient le profil de l’attaquant guinéen. L’OM aussi avait supervisé le joueur de 24 ans, auteur de 14 buts et 5 passes décisives pour sa première saison dans l’élite. Le club clermontois en demande entre 13 et 14 millions d’euros pour laisser partir le joueur encore en contrat jusqu’en 2024. Le LOSC aurait fait une première offre aux alentours de 10M€, le montant exact n’a pas filtré, une offre refusée par Clermont qui peut espérer plus étant donné la concurrence dans ce dossier.