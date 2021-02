Mercato concurrent OM : Un départ en prêt sec du côté du LOSC ?

« Le coach m’a donné sa confiance. Je le remercie pour ça. Cela faisait un moment que je me sentais prêt et que j’attendais ma chance. J’ai tout donné et je pense avoir répondu présent (Après sa titularisation en Ligue Europa). Déjà, il faut savoir que l’on a un groupe de qualité. Il y a de très bons joueurs et une forte concurrence. Je me dois de travailler au quotidien pour être prêt au moment où on fait appel à moi. » Cheikh Niasse – Source : L’Equipe (11/12/2020)