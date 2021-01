Mercato concurrent OM : Rude concurrence pour le LOSC sur un dossier en Turquie !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Le LOSC aime beaucoup surveiller les bons éléments du côté de la Turquie. Les dirigeants lillois voudraient ajouter un jeune attaquant turc de plus dans l’effectif.

Après Burak Yilmaz, Yusuf Yazici, Zeki Celik ou encore Mustafa Kapi, les dirigeants lillois se seraient rapprochés de Bursaspor afin de se renseigner auprès du jeune attaquant de 18 ans, Ali Akman. L’attaquant international U21 est en fin de contrat cet été et pourrait donc quitter son pays dès cet hiver.

Monaco, Chelsea et Salzbourg visent Akman

Selon les informations du média turc Spor Ekstra, le LOSC serait entré en contact avec Bursaspor afin de s’attacher les services d’Akman. Les dirigeants lillois devront s’activer dans ce dossier car plusieurs clubs auraient également contacté Bursaspor.

Parmi eux, l’AS Monaco, le Red Bull Salzbourg et même Chelsea. L’attaquant est auteur de 9 buts et 4 passes décisives en seulement 16 matches de championnat cette saison. L’attaquant international U21 est en fin de contrat cet été et pourrait donc déjà quitter son pays dès cet hiver. Bursaspor envisagerait une vente à l’étranger lors de ce mercato afin de ne pas le voir filer gratuitement cet été.