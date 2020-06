Mercato concurrent OM : Un indice sur l’avenir de Neymar et Mbappé, l’appel du pied de Cabaye et le successeur d’Aouar à Lyon !

Concurrent OM : Un gros indice sur l’avenir de Neymar et Mbappé au PSG !

Dans un entretien accordé au journal AS en Espagne, Ander Herrera s’est exprimé sur le mercato du Paris Saint-Germain. Selon le milieu de terrain espagnol, le PSG ne vendra aucun joueur.

Ce samedi, le journal AS a publié une interview d’Ander Herrera à propos du mercato estival du PSG. Pour le milieu de terrain espagnol arrivé en provenance de Manchester United, le leader de la Ligue 1 n’est pas un club qui vend ses stars.

je les vois très heureux et impliqués au PSG — HERRERA

En réponse aux rumeurs de départ de Mbappé et Neymar, l’international espagnol affirme que le club a assez d’argent pour conserver les deux.

« Il faut tenir compte d’un aspect fondamental, et j’en ai parlé avec Kylian, que le PSG n’est pas un club vendeur de ses stars, au contraire, il les achète. Il a assez d’argent pour garder les deux. Je ne sais pas ce qu’ils gagnent ou les revenus qu’ils génèrent pour le club, qui est toujours une entreprise. Mais je sais que ces deux éléments sont essentiels dans le projet et je les vois très heureux et impliqués au PSG »

Ander Herrera – Source : AS

Mercato concurrent OM : Lyon avance pour le successeur d’Aouar?

Pisté par de nombreux clubs à l’étranger, Houssem Aouar pourrait quitter Lyon dès cet été. Pour palier ce départ, les rhodaniens se pencherait sur l’une des pépites du Bayer Leverkusen…

Ce lundi, un mercato 100% ouvrira ses portes ! Selon Le Progrès, Lyon va s’activer pour recruter malin… 6 noms seraient déjà évoqués pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia : Pablo, Jemerson, Celik, Cyprien, Dolberg et Makengo.

Plus de 15M€ pour Amiri?

Pourtant, Foot Mercato nous informe que Lyon avance également sur le successeur d’Aouar. Le milieu de terrain français tout droit sorti du centre de formation lyonnais pourrait quitter le club. Pisté par de nombreux grands clubs européens tel que Manchester City, le PSG et la Juventus Turin, le numéro 8 pourrait faire ses valises dès cet été.

En prévision de son départ, c’est Nadiem Amiri qui serait pisté selon les informations de Foot Mercato. La pépite du Bayer Leverkusen est sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2024 et pourrait coûter cher à Lyon. Transfermarkt l’évalue à 16 millions d’euros ce qui colle avec la prévision du média spécialisé.

Mercato concurrent OM : L’appel du pied de Yohan Cabaye à son ancien club !

Dans un Live sur Instagram avec l’ancien joueur Ludovik Obraniak, Yohan Cabaye affirme qu’il aimerait terminer sa carrière sous les couleurs du LOSC, club où il a débuté.

Après son départ du LOSC, Yohan Cabaye a fait les beaux jours de Newcastle avant de revenir en Ligue 1 et sombrer quelque peu au PSG… Le milieu de terrain n’a pas franchement brillé sous le maillot du club de la capitale.

Malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible

De retour en Ligue 1 à l’ASSE, l’international français est en fin de contrat et sera donc libre pour la saison prochaine. Dans un live sur Instagram avec l’ancien joueur Ludovic Obraniak, il a affirmé qu’il aimerait retourner au LOSC, club où il a débuté.

Dans mon idéal de carrière, oui j’aimerais boucler la boucle à Lille. Est-ce que l’opportunité va se présenter ? Je ne pense pas même si on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible. Aujourd’hui, le club a une certaine philosophie qui ne correspond pas avec le moment donné de ma carrière. Dans mon esprit, ça a toujours été comme ça : avoir l’opportunité de finir où j’ai commencé. Je ne peux pas demander mieux »

Yohan Cabaye – Source : Instagram