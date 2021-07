FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Un ancien lyonnais ne serait pas contre l’idée de revenir à Lyon…

Tout comme l’OM, Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors qu’il a quitté le club, Rudi Garcia n’a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas. L’institution de JMA, va donc devoir recruter pour être compétitif la saison prochaine. Un retour de Corentin Tolisso est évoqué, le principal concerné n’exclut pas cette possibilité. Joueur du Bayern Munich, il devrait quitter la Bavière la saison prochaine.

Un retour ? Dans la vie on ne sait jamais – Tolisso

« ’OL est un club que j’aime énormément. Un retour ? Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu’un jour je retournerais à Lyon, on verra ce que l’avenir nous réserve. Mais en tout cas, c’est un club que je suis, c’est mon club de cœur dans lequel j’ai commencé et que je supporte depuis que je suis petit. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on verra bien » Corentin Tolisso— Source : Bein Sports