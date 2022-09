Mercato concurrents OM : Rennes perd un joueur clé, un joker médical recherché !

Après la blessure de Baptiste Santamaria, touché à la cheville droite contre Auxerre (5-0), le Stade Rennais a ouvert la porte au recrutement d’un joker médical.

Alors que le mercato a fermé ses portes en France le 1er septembre dernier, le Stade Rennais pourrait s’activer pour trouver un remplaçant à Baptiste Santamaria, sorti sur blessure lors de la large victoire contre Auxerre ce dimanche (5-0). Le milieu de terrain français s’est tordu la cheville après un duel avec Rayan Raveloson et a été évacué sur civière. Bruno Génésio a révélé que le joueur ne souffrirait pas d’une fracture mais que des examens complémentaires allaient être fait pour savoir si les ligaments sont touchés. L’entraîneur du club breton a suppléé son milieu par le jeune Lesley Ugochukwu. Et si Genesio a loué son entrée, il semble tenté par l’idée de recruter un joker médical au cas de longue absence de Baptiste Santamaria.

« Il (Ugochukwu) a déjà montré l’année dernière qu’il était capable de jouer à ce niveau-là, il faut lui laisser le temps de trouver des repères, du rythme parce que ça faisait un moment qu’il n’avait pas été titulaire. J’ai toute confiance en lui. On va voir combien de temps Santamaria serait indisponible et éventuellement on ajustera si la blessure est trop longue. Si c’est le cas, on réfléchira à prendre un joker. » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (11/09/2022)