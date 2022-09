Concurrent OM : Aulas annonce une très belle surprise contre le PSG !

Le président de Lyon Jean-Michel Aulas s’est exprimé après la défaite de son équipe à Monaco (2-1) dimanche. Il promet une « très bonne surprise » contre le PSG le week-end prochain lors de l’affiche de la 8e journée de Ligue 1 (20h45).



Lyon s’est incliné face à Monaco hier soir (2-1) au stade Louis II. Il s’agit de la seconde défaite cette semaine des lyonnais. Ces derniers s’étaient en effet inclinés contre Lorient (3-1), en match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Le président de Lyon Jean Michel Aulas a pris la parole pour défendre son équipe juste après la rencontre. Selon lui, les hommes de Peter Bosz ont livré un bon match et auraient mérité d’égaliser. Le dirigeant lyonnais promet ainsi une très belle surprise contre le PSG le week-end prochain.

« C’est révélateur ou pas. Ce sont les ingrédients de demain! Soyons tous derrière Alex (Lacazette), Coco (Tolisso) et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche. Jean Michel Aulas – Source Twitter » (11/09/2022)

⁦@OL⁩ C’est révélateur ou pas ! Ce sont les ingrédients de demain ! Soyons tous derrière Alex , Coco et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche pic.twitter.com/H0iTq0cBKE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 11, 2022

Au terme de la rencontre l’entraineur de Lyon Peter Bosz a évoqué la prestation de son équipe ainsi que la pression qui l’entoure :

« Si je suis sous pression? Non pas du tout, a répondu le technicien sur Prime Video. Pourquoi je serais sous pression? Expliquez-moi. Je sais qu’on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu’eux. Malheureusement on ne l’a pas vu au score mais je pense qu’on ne mérite pas de perdre aujourd’hui. » Peter Bosz – Source : Prime Video (11/10/2022)