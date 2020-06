Mercato concurrent OM : Un nouveau club anglais se positionne pour Dembélé (Lyon)?

Après Tottenham et Manchester United, c’est Leicester City qui s’intéresserait à Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais qui brille depuis son arrivée en Ligue 1 pourrait être transféré au mercato d’été.

Le nom de Moussa Dembélé a longtemps été cité à l’Olympique de Marseille sous l’ère Rudi Garcia. Finalement, l’attaquant qui était alors en Ecosse a rejoint Lyon au mercato 2018. Le Français, qui a terminé sa formation à Fulham pourrait faire son retour en Angleterre dès cet été.

Leicester s’active sur le dossier Moussa Dembélé?

En effet, plusieurs médias affirment des intérêts de Manchester United et Tottenham. Après 89 rencontres sous le maillot lyonnais, Dembélé a trouvé le chemin des filets à 44 reprises. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Premier League.

En plus de ces deux clubs, c’est Leicester City qui s’activerait sur ce dossier. Le coach des Foxes, Brendan Rodgers a connu le Français au Celtic et souhaiterait l’avoir dans son effectif selon France Football. Une information qui a fait le tour de l’Angleterre et qui a l’air de séduire les supporters de Leicester sur les réseaux sociaux. Pour le moment, aucune somme de transfert n’a été évoquée mais le site Transfermarkt l’évalue à 40 millions d’euros.