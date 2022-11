Mercato concurrent OM : Un top club européen fonce sur Aouar !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…) Après l’AS Roma, un nouveau club italien ne lâche pas Houssem Aouar !

Après un été très mouvementé où l’on pensait qu’il allait quitter Lyon, Houssem Aouar reprend de la place dans l’effectif rhodanien. Le départ de Peter Bosz a fait du bien au joueur formé au club afin de reprendre un peu de temps de jeu sous les ordres de Laurent Blanc.

L’AC Milan veut récupérer Aouar

Malgré cela, il n’a toujours pas signé de prolongation de contrat. Libre en juin prochain, il est forcément très sollicité et notamment en Italie où l’AS Roma a déjà sondé son entourage il y a quelques semaines. D’après Foot Mercato, les Romains ne sont pas les seuls intéressés par lui !

A LIRE : Supporters OM : Ce « point noir » que Longoria n’a « pas digéré »

En effet, l’AC Milan aurait jeté son dévolu sur Houssem Aouar. Le milieu de terrain séduit le club italien qui voit en lui une bonne opportunité de marché, surtout en vue de le récupérer à 0€ dès cet été.

Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l’OL n’a pas trouvé d’accord — Aouar

Il y a quelques semaines, Houssem Aouar avait évoqué le mercato estival très éprouvant qu’il venait de passer dans un entretien accordé à L’Equipe.

A LIRE : Mercato OM : Longoria veut un Français qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar?

« C’était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d’accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés, même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n’ai pas fait obstacle. Malheureusement, l’OL n’a pas pu se mettre de mettre d’accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n’y a pas de problème. Mais moi je n’ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l’OL n’a pas trouvé d’accord, ce que je peux comprendre. Le club m’a dit de prolonger si je ne partais pas ? Non, pas du tout. Un joueur n’est jamais obligé de prolonger ! Ce n’est pas comme ça que ça marche. Tout va bien entre le club et moi aujourd’hui. C’est vrai qu’ils ont évoqué la possibilité de prolonger, mais moi pour l’instant je ne suis pas sur le terrain et mon unique priorité est déjà de jouer. Je me focalise sur ça. Ensuite, dans un second temps, on aura le temps de discuter. Pour l’instant, je veux juste rejouer et aider le club à sortir de ce moment difficile » Houssem Aouar – Source : L’Equipe (06/10/22)