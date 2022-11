Mercato OM : Longoria veut un Français qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’éléments offensifs pour cet hiver, surtout après la blessure d’Amine Harit. D’après Tuttosport, Pablo Longoria a coché le nom d’un Français.

Lors de ce mercato hivernal, l‘Olympique de Marseille pourrait être actif, surtout sur les postes offensifs. La blessure d’Amine Harit n’a pas arrangé les affaires de l’OM qui doit se renforcer à ce poste pour terminer au mieux la saison et être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France.

30M€ pour Thuram?

D’après les informations de Tuttosport, le président de l’OM Pablo Longoria aurait ciblé plusieurs joueurs à ces postes offensifs, notamment la piste menant à Marcus Thuram. Le Français qui évolue en Bundesliga depuis son départ de Ligue 1 va disputer la Coupe du Monde avec le Qatar cette année.

Forcément, Thuram est un joueur très convoité qui attire notamment le Bayern Munich, à la recherche d’un attaquant supplémentaire. Selon le média italien, son club, le Borussia Mönchengladbach aurait reçu des premiers contacts avec la Juventus. Le montant pour convaincre le club allemand de le laisser filer serait de 30M€. Un frein pour les finances de l’OM?

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

