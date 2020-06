Mercato concurrent OM : Une arrivée, un départ à Lyon… Garcia fixe sa grande priorité !

Si l’OM semble en attente de la décision du FPF pour lancer son mercato, les autres clubs bougent petit à petit. FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents du club olympien. Lyon a une priorité sur le marché des transferts…

Lyon a débuté son mercato avec des dossiers réglés en janvier dernier. En conférence de presse, Rudi Garcia a fait le point suite à l’arrivée de Tino Kadewere (HAC) et au départ de Lucas Tousart (Herta).

On cherche un défenseur central en priorité — Garcia

« On va continuer sans Lucas Tousart. C’est bien dommage. Il est temps de lui rendre un grand hommage. Il incarne ce que peut représenter l’Olympique Lyonnais c’est-à-dire le don de soi, penser collectif. Il nous manquera. On trouvera d’autres solutions. Les blessés de longue date vont pouvoir revenir et seront prêts à rejouer. Rayan (Cherki) et Maxence (Caqueret) ont fait leurs débuts avec nous. Ils ont démontré qu’ils pouvaient aider le groupe. L’Academy travaille très bien. J’espère que Pierre (Kalulu) va faire le bon choix de rester dans son club de cœur. Il peut jouer à deux postes. On cherche un défenseur central en priorité. On a un groupe très jeune qui doit progresser sur l’exigence. Le leadership, il en faut. Le retour de Memphis va beaucoup nous aider. » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (10/06/2020)