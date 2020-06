Mercato concurrent OM : Une difficulté pour Lyon, l’ASSE proche de vendre, et un jeune joueur proche de Monaco

Mercato concurrent OM : Un mauvais tour joué par le Herta Berlin à Lyon ?

Le mercato franco-français a débuté ce lundi. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Lyon a repris le chemin de l’entrainement et pourrait être amputé d’un joueur…

Comme Depay et Reine Adelaide, Lucas Tousart a retrouvé le au Groupama Training Center, à Décines. Lyon et son coach Rudi Garcia sont attendus pour des tests médicaux préalables à la reprise de l’entraînement. Le milieu de 23 ans pourrait manquer les deux matches de fin de saison de Lyon. Car malgré le lobbying forcené de Jean Michel Aulas, la Ligue 1 ne reprendra pas. Par contre, Lyon doit jouer son match de Ligue des Champions face à la Juve et en Coupe de la Ligue face au PSG… Le club pourrait jouer des rencontres sans Lucas Tousart…

A lire : EX OM : ADIL RAMI ALLUME RUDI GARCIA !

Le Herta ne veut pas prolonger le prêt Tousart ?

En effet, le milieu de terrain a été transféré au Hertha Berlin pour 25 M€ en janvier dernier, puis prêté dans la foulée à Lyon pour y terminer la saison, Tousart est censé rejoindre l’Allemagne à compter du 1er juillet (soir avant, a priori ces deux matches). Même si un rallongement des prêts est autorisé par la FIFA, il faut aun accord des trois parties, et selon l’Equipe le club allemand compte bien récupérer Tousart à la date prévue….

Mercato concurrent OM : L’ASSE en passe de réaliser une première vente ?

L’OM attend son nouveau directeur sportif alors que le mercato français vient de s’ouvrir, les autres clubs sont à pied d’oeuvre. FC Marseille vous propose le mercato des concurrents, l’ASSE pourrait vendre un de ses jeunes éléments…

Claude Puel veut modifier son effectif et pourrait pousser vers la sortie des joueurs comme Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou Loïs Diony pour laisser de la place à des éléments plus jeunes. Franck Honorat, auteur d’une bonne saison en prêt à Clermont, pourrait être un de ses choix. Cependant, suite à l’intérêt de plusieurs clubs, l’ailier droit pourrait être transféré…

Selon le journaliste Manu Lonjon, qui réalise des lives sur son compte Twitch, Brest a fait une offre tout comme Lorient. L’ASSE pourrait finalement laisser filer son joueur de 23 ans pur une somme évaluée à 5M€.

la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat — Lonjon

« Ça bouge beaucoup. Brest avait fait une première offre refusée. Lorient a fait une offre aussi refusée. Brest s’est repositionné hier (samedi). Et entre hier soir et ce matin, Lorient a fait une nouvelle offre pour Franck Honorat. Donc autant dire que la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat (…) Ce n’est pas leur priorité de le vendre, ce n’est même pas leur souhait. Mais quand tu as une offre qui permet de faire une plus-value… C’est normal que Sainté réfléchisse. Je n’ai pas l’information sur le prix mais selon moi, cela va tourner aux alentours de 5 ME ». Manu Lonjon – source : Twitch

Dit dans le Live ce soir :

Nouvelle offre de Lorient pour F Honorat ( ASSE) ! Brest également dans la course. T Mauconduit proche de Lorient également. Discussions entre Amiens et le FCL . — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 7, 2020

Mercato concurrent OM : Monaco proche de s’offrir un jeune défenseur de 20 ans ?

L’OM attend son nouveau directeur sportif alors que le mercato français vient de s’ouvrir, les autres clubs sont à pied d’oeuvre. FC Marseille vous propose le mercato des concurrents, Monaco pourrait encore recruter un jeune défenseur et le prêter dans la foulée…

Les clubs français peuvent recruter en France depuis ce lundi et jusqu’au 30 juin. Le mercato « international » devrait débuter début juillet. Pour autant, l’AS Monaco aurait déjà avancé ses pions pour un espoir néerlandais. Selon le media néerlandais BN DeStem, l’ASM devrait faire signer (dès que le mercato le permettra) Jan Paul Van Hecke, défenseur évoluant au NAC Breda…

Monaco recrute encore un espoir en défense ?

Monaco devrait payer 2M€ pour obtenir le transfert du défenseur central de 20 ans évoluant en seconde division des Pays Bas. Van Hecke devrait être prêté dans la foulée au FC Utrecht…