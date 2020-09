Mercato concurrent : Pisté par Villas-Boas mais trop cher pour l’OM, ce Portugais intéresse Nice ?

Repéré par André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta, l’ailier de Braga Ricardo Horta est inaccessible financièrement pour l’OM. Néanmoins, on pourrait quand même le croiser en Ligue 1 cette saison !

Il figurait sur la short-list d’André Villas-Boas et de l’ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta. Néanmoins, les prétentions de Braga, qui réclame entre 15 et 18 millions d’euros ont refroidit l’intérêt des Marseillais pour Ricardo Horta (25 ans). Cependant, les performances du joueur, qui a inscrit 13 buts en Liga NOS cette saison ont tapé dans l’œil d’une autre écurie de Ligue 1, qui pourrait se positionner sur lui.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Reconversion suprise en France pour Andoni Zubizarreta !

L’OGC NICE S’EST RENSEIGNÉ, PLUSIEURS CLUBS aLLEMANDS À L’AFFUT.

Et selon les infos du 10 Sport, l’OGC Nice s’est renseigné sur l’international portugais, sous contrat jusqu’en 2024 avec le SC Braga. Le Gym, très actif sur le marché des transferts est encore en quête d’un joueur de couloir, et ça pourrait être Ricardo Horta. Nice n’a pas formulé d’offre pour le moment, mais ils ne sont pas seuls sur le dossier. Schalke 04 et le RasenBallsports Leipzig sont également intéressés par Horta. Nice va donc devoir être réactif et convaincant s’ils veulent vraiment l’ailier portugais !