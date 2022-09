Mercato concurrents : Antonio Conte (Tottenham) de retour en Italie ?

Alors qu’il réalise un très bon début de saison avec Tottenham, Antonio Conte serait pisté par la Juventus Turin. Le club Italien aurait fait de l’entraîneur des Spurs une priorité en cas de départ de Massimiliano Allegri.

Arrivé sur le banc des Spurs en novembre 2021, Antonio Conte réalise un très bon début de saison avec Tottenham. Son ancienne équipe, la Juventus Turin connaît en revanche beaucoup plus de difficultés. Actuels 8ème de Série A, les Bianconeri sont derniers de leur groupe de Ligue des Champions avec deux défaites en deux matchs. Massimiliano Allegri aurait perdu son statut d’intouchable et serait poussé vers la sortie par les dirigeants Bianconeri. Antonio Conte serait ouvert à un retour à Turin d’après les informations de la presse Italienne rapportés par le Daily Mail. Le départ du technicien Italien serait un énorme coup dur pour les Spurs alors que se profile la double confrontation contre l’Eintracht Francfort et le déplacement au Stade Vélodrome en Ligue des Champions.

