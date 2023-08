Mercato concurrents OM : Ça va encore bouger du côté du LOSC !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l'OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…)

Lille va agiter le marché en cette dernière semaine de période des transferts. Le président, Olivier Létang a dévoilé sur RMC Sport les contours de la fin de mercato. « Avec Paulo, nous avons dit quels étaient nos besoins aujourd’hui. On a un gardien numéro 2 avec lequel on est en discussion, on est à la recherche d’un attaquant, et puis on a un groupe de qualité, sous réserve que tout le monde soit motivé, prêt et dans le bon état d’esprit. On travaille dessus et réponse le 1er septembre. ».

Jonathan David partira, partira pas ?

Le président lillois a également répondu aux questions sur Jonathan David. Et si rien n’est fait pour le moment, la porte à un départ est grande ouverte.« Vous savez, les ambitions du LOSC ne dépendent pas uniquement d’une seule personne. Elles naissent et perdurent à travers des salariés, un staff technique et une équipe. Aujourd’hui, Jonathan David est encore chez nous, et nous n’avons pas la pression pour qu’il parte. Il est encore là, heureux d’être là. Nous sommes à huit jours de la fin du mercato, et comme je l’ai déjà répété, il ne partira que si toutes les conditions sont réunies. », avait expliqué Létang à BFM Grand Lille.

Le dossier Bentaleb toujours en attente

Une autre interrogation du mercato lillois concerne Nabil Bentaleb. Le dossier de l’Angevin dur depuis un mois, mais devrait bientôt se terminer. Ce qui a posé problème serait un pépin de santé chez l’international algérien. « J’entends tout le monde parler de commission médicale. Il n’y en a pas, c’est un groupe d’expert. Nabil (Bentaleb) a passé des examens complémentaires aujourd’hui. On attend leur position ainsi que celle de notre staff médical pour savoir si on sera en capacité d’enfin l’accueillir et de signer son contrat. ».

🔃 Concernant Nabil Bentaleb, Olivier Létang a déclaré qu’il a passé des examens complémentaires aujourd’hui. Le club attend désormais les retours du groupe d’experts. Les résultats seront rendus assez rapidement, demain ou samedi. pic.twitter.com/KBXXdMJKtO — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 24, 2023

Mais le président l’assure, le club compte sur Bentaleb : « On aura la réponse assez rapidement. Que ça soit demain ou samedi, On compte sur Nabil (Bentaleb). Forcément, on s’est rapproché depuis plus d’un mois parce que c’est une période qui est particulière. Maintenant, il faut attendre quelques heures, voire quelques jours, pour savoir effectivement ce qu’il va se passer. ».

