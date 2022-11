Mercato concurrents : Lens a trouvé son joker !

La blessure du milieu de 28 ans Jimmy Cabot devait poser beaucoup de problèmes aux lensois pour le reste de la saison. Le natif de Chambéry s’est blessé lors de la 11ème journée de Ligue 1, mais les sangs et or lui ont d’ores et déjà trouvé un successeur.

Selon des informations de L’Equipe, les dirigeants lensois sont en contact avancé avec le Paris FC pour tenter de recruter Julien Le Cardinal. Titularisé treize fois cette saison, l’arrière-droit français, n’a manqué que deux matchs de Ligue 2.

Selon Le Parisien, les discussions entre les deux clubs se sont finalisées dans la nuit de lundi à mardi et un accord a déjà été trouvé : ce sera donc 3 millions d’euros avec bonus. Le joueur serait arrivé ce midi à Lens et passerait sa visite médicale dans l’après-midi.

🚨Info: Accord total trouvé cette nuit entre le Paris FC et Lens pour le transfert de Julien Le Cardinal 🇫🇷. ▶️ Transfert estimé à 3M€ avec bonus.

▶️ Contrat de 3 ans.

▶️ Visite médicale prévue dans l’après-midi. 📸 @ParisFC Avec @sebnonda pic.twitter.com/rlKKtlt5Es — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 15, 2022

Paris FC : Julien Le Cardinal transféré à Lens pour 3 millions d’euros

➡️ https://t.co/ocpvE0WaEU pic.twitter.com/L3OPgoJc8q — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 15, 2022

A LIRE AUSSI : Vente OM / Longoria est cash : « il n’y a rien, bien au contraire! »