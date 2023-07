Mercato concurrents : Lyon tente de récupérer un champion du monde ? La DNCG va tout bloquer ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Aujourd’hui, FootMercato nous apprend que l’OL pourrait échanger Romain Faivre contre le champion du monde argentin, Gonzalo Montiel.

L’OL pourrait commencer la saison prochaine avec la paire de latéraux de l’Argentine, championne du monde, avec Montiel et Tagliafico. Le latéral sévillan pourrait en effet débarquer sur les bords du Rhône dans le cadre d’un échange avec Romain Faivre. Selon le journaliste, Santi Aouna de FootMercato, Montiel serait même déjà d’accord pour signer à l’OL. « Comme évoqué sur FootMercato. Séville et Lyon discutent d’un possible échange entre Faivre et Montiel. Séville a désormais entamé des discussions avec Faivre. –Montiel veut venir à l’OL. »

🚨🔴🔵🇫🇷🇦🇷 #Ligue1 | ◉ Comme évoqué sur @footmercato, Séville et Lyon discutent d’un possible échange entre Faivre et Montiel. ◉ Séville a désormais entamé des discussions avec Faivre. ◉ Montiel veut venir à l’OL. Avec @HanifBerkane https://t.co/gkHte6krt7 pic.twitter.com/IBW1YxeKWU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 3, 2023

Lorient toujours à l’affut

Faivre sort de six bons mois en prêt à Lorient, qui aimerait aussi le récupérer. L’OL demande 15 millions d’euros pour son milieu offensif mais préfère l’offre de Séville. L’OL est en effet dépourvu au poste de latéral droit depuis le départ de Malo Gusto et l’arrivée de Montiel ferait du bien à la formation lyonnaise. Cependant, le club a vu sa masse salariale et son recrutement encadrés par la DNCG ce mardi.

La DNCG encadre le recrutement !