Mercato concurrents OM : Malgré l’énorme offre de Textor, Pulisic prêt à snober Lyon ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Comme annoncé il y a peu par l’Equipe, l’Olympique lyonnais est à fond sur Christian Pulisic. The Athletic a révélé hier que le club rhodanien a transmis une offre de 25 millions d’euros à Chelsea mais on apprend aujourd’hui que le joueur donnerait sa préférence au Milan AC.

C’est le premier rêve de John Textor qui semble tomber à l’eau. Le nouveau propriétaire américain de l’OL voulait faire de Christian Pulisic la figure de proue de son projet mais l’AC Milan semble avoir un coup d’avance. Il y a quelques jours l’Equipe révélait que le club rhodanien visait la star américaine du soccer pour se donner une nouvelle dimension. Ce dimanche c’est The Athletic qui annonçait que Lyon avait formulé une offre de 25 millions d’euros pour l’ailier de Chelsea. Selon le journal anglais l’AC Milan, également positionné, en aurait offert 14.

