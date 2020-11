Mercato concurrents OM : 25M€ pour remplacer Depay (Lyon), Rennes veut blinder Camavinga, le conflit Campos vs LOSC…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos qui ont animé l’actualité des concurrents de l’OM. Au programme ce jeudi : 25M€ pour remplacer Depay (Lyon), Rennes veut blinder son jeune crack pour mieux le vendre, les raisons du conflit entre Luis Campos avec le LOSC…

Mercato concurrents OM : 25M€ pour remplacer Depay (Lyon) ?

L’OL réfléchit sérieusement au remplaçant de Memphis Depay (26 ans) en partance au FC Barcelone cet hiver. Alors que les rumeurs annoncent un retour de Mariano Diaz, un ancien joueur du club, une autre piste du côté de la Juventus serait également explorée.

Le club de JMA s’activerait en coulisses. Selon le portail italien Momban Official, le club lyonnais s’intéresse à Federico Bernardeschi. Jean-Michel Aulas aurait même déjà entamé les discussions avec l’attaquant de la Juventus de Turin. Lyon avait déjà discuté avec la Juventus pour le joueur, en effet, l’arrivée de Federico Bernardeschi à l’OL était liée à un départ d’Houssem Aouar à Turin. L’attaquant de 26 ans devait être inclus dans le deal entre Lyon et la Juventus.

Recruté par la Juventus en 2017 contre 40 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais offrirait un salaire annuel estimé à 3,8 millions d’euros à l’international italien (27 sélections/5 buts). Cependant, le club de Jean-Michel Aulas devra faire face à la concurrence de l’AC Milan. Le club lombard proposerait le même salaire que l’OL au joueur italien estimé à 25 millions d’euros selon Transfermarkt.

Mercato concurrents OM : Rennes veut blinder son jeune crack, pour mieux le vendre ?

En effet, selon les informations de L’Equipe, Camavinga pourrait prolonger son contrat d’un an et ainsi être lié à Rennes jusqu’en 2023. Le milieu de terrain de 18 ans était en conférence de presse ce mercredi, il a confirmé la possibilité d’une prolongation de contrat et se dit flatté par l’intérêt annoncé des plus grands clubs Européens dont le Real et Manchester United…

Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur — Camavinga

« Je vois, j’entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n’est pas pour maintenant. J’ai un contrat jusqu’en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation ? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c’est mon club formateur ».

Eduardo Camavinga – source : Conférence de presse (18/11/2020)

Eduardo Camavinga devrait prolonger jusqu’en 2023 avec Rennes. (L’Équipe)

Mercato concurrent OM : Les raisons du conflit entre Luis Campos avec le LOSC

Luis Campos, qui aurait demandé à quitter le LOSC en raison de désaccords sur la politique sportive du club, ne serait plus apparu au domaine de Luchin depuis le 20 août dernier. De vives tensions qui auraient éclaté cet été lors du départ de Loïc Rémy. L’ancien dirigeant n’a pas l’air d’apprécier sa collaboration avec le directeur général du club, Marc Ingla. Pire, Christophe Galtier n’a plus échangé avec le conseiller sportif lillois depuis trois mois.

Alors que le conseiller spécial portugais s’était mis d’accord avec l’attaquant pour le prolonger, l’intervention de Marc Ingla aurait changé la donne. En effet, l’affaire aurait capoté pour des raisons de primes en cas de qualification en Ligue des Champions. L’attaquant français a donc quitté le LOSC et a rejoint le club turc de Rizespor. Depuis le début de saison, il a inscrit 6 buts en 7 matchs de championnat. Si le bras droit de Campos, Olivier Gagne a annoncé son départ ces derniers jours, le Portugais est, lui, contractuellement lié à Gérard Lopez par le biais de la société Scoutly. Ce dernier aurait demandé à son président à être libéré de son contrat. Mais cela coûterait beaucoup d’argent au club lillois. Reste désormais à savoir si l’on verra de nouveau à Lille celui qui ne s’est plus montré depuis la fin du mois d’août.