Mercato concurrents : Un top club européen pousse pour Camavinga, une cible de l’OM dans la balance ?

Récent champion d’Europe, le Bayern Munich souhaite recruter la pépite Eduardo Camavinga. Et pour faciliter la transaction, les Allemands sont prêts à mettre dans la balance une cible de l’OM !

Priorité du PSG, le nouvel international français Eduardo Camavinga (17 ans) est également dans le viseur de ceux qui les ont battu en finale de ligue des champions : le Bayern Munich. Selon le site jeunesfooteux.com, le club Allemand a sondé le stade rennais en vue d’un transfert de leur pépite. Et ils sont prêts à mettre de solides arguments sur la table.

MICHAEL CUISANCE PROPOSÉ POUR faire BAISSER LE PRIX DE CAMAVINGA ?

Le Bayern Munich serait prêt à mettre 50 millions d’€ sur la table pour attirer le jeune Français. En plus de cette forte somme, le club allemand pourrait proposer au stade rennais de récupérer Michael Cuisance (21 ans). Dans le viseur de l’OM depuis un moment, le jeune milieu français pourrait finalement atterrir en Bretagne. Pour l’instant, rien n’a été fait. Et ce n’est pas dit que cette somme fasse bouger la position du stade rennais, qui n’est pas vendeur. Et aussi celle du joueur, qui ne veut pas bouger cette année…