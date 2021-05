Mercato concurrents OM : 30M€ pour un joueur de Lyon, Lille cherche en Belgique et Rivère revient sur 4 dossiers chauds…

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM : Une offre de 30M€ à venir pour Lyon ?

L’Olympique Lyonnais pourrait recevoir une grosse offre de 30M d’euros de la part du Borussia Dortmund qui voudrait s’attacher les services de Bruno Guimarães.

Après une deuxième saison sans qualification en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais risque de voir de nombreux joueurs quitter le club. En effet, le club de Jean-Michel Aulas pourrait enregistrer les départs de beaucoup de cadres comme Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Jason Denayer. Ces départs devraient permettre aux Lyonnais de retrouver l’argent perdu (sauf concernant Depay qui va partir libre) par leur non-qualification en Ligue des Champions. Un autre membre de l’effectif des Gones pourrait, lui aussi, recevoir une très belle offre cet été.

Dortmund prêt à mettre 30M€ pour Guimarães ?

En effet, selon les informations de TNT Sports, Bruno Guimarães intéresserait un top club européen puisque le Borussia Dortmund suivrait de près le milieu de terrain lyonnais. Pour acquérir les services de l’international brésilien, le club allemand pourrait faire une offre de 30M d’euros aux dirigeants de l’OL. Une somme non-négligeable pour Jean-Michel Aulas qui pourrait accepter de céder son joueur, pas titulaire cette saison, en cas de très belle offre.

Mercato concurrents OM : Lille a trouvé le successeur de Soumaré en Belgique ?

Le LOSC serait sur la piste de Niklas Dorsch, milieu de terrain de La Gantoise, pour remplacé Boubakary Soumaré, sur le départ.

Récemment sacré Champions de France, les Lillois doivent désormais penser à la prochaine saison et donc au mercato. De très nombreux départs sont attendus dans le nord de la France. En effet, Mike Maignan a d’ores et déjà signé en faveur de l’AC Milan et d’autres joueurs comme Reinildo, Renato Sanches ou encore Sven Botman devraient suivre l’ancien portier du LOSC. Un autre départ est à prévoir: celui de Boubakary Soumaré. Le jeune milieu de terrain devrait, selon RMC Sport, s’engager avec Leicester dans les prochains jours. Les dirigeants des Dogues auraient trouvé une piste en Belgique pour le remplacer.

Lille sur Niklas Dorsch (La Gantoise) ?

Selon les informations du site spécialisé dans les valeurs de joueurs Transfermarkt, le nouveau Champion de France aurait un oeil sur le championnat belge pour remplacer Boubakary Soumaré. Le jeune allemand Niklas Dorsch serait sur les tablettes du LOSC. La valeur de ce milieu de terrain de 23 ans est estimée à 6 millions d’euros, somme que Lille pourra certainement assumer. Le Hertha Berlin est également intéressé par le joueur.

Mercato concurrents OM: Le Président niçois fait le point sur ces 4 dossiers chauds !

Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a déclaré vouloir garder de nombreux joueurs comme Todibo et Gouiri notamment.

Auteur d’une saison très mitigée, avec notamment le départ de Patrick Vieira en cours d’exercice, l’OGC Nice tentera de se relancer dès la saison prochaine. Le club qui appartient à INEOS a des moyens mais Jean-Pierre Rivère, président de Nice a donné le ton pour le prochain mercato de son équipe dans un entretien accordé à Nice Matin.

« C’est important de trouver le bon équilibre. On a identifié les postes où l’on souhaitait avoir des compléments, en fonction des départs. L’objectif est d’avoir une équipe compétitive pour atteindre notre objectif, qui est clair : jouer une Coupe d’Europe » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)

rivère veut garder en dolberg, gouiri, todibo et saliba

Dans ce mercato, l’OGC Nice pourrait perdre certains joueurs importants. Avec un effectif plutôt jeune, pas étonnant que des clubs soient intéressés par des membres de l’effectif niçois. Auteur d’une saison moyenne, Kasper Dolberg semble toujours avoir du crédit aux yeux de son président.

« Il a fait une bonne première année, cette saison il a vécu des épisodes difficiles en revanche : les faits divers, la Covid deux fois, les blessures, l’appendicite, une préparation physique un peu compliquée… Je ne jugerais pas un garçon comme lui sur cette saison. » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)

Si des joueurs comme Saliba, Gouiri ou encore Todibo suscitent des intérêts, Jean-Pierre Rivère est clair: il veut tous ces joueurs sous le maillot niçois la saison prochaine.

« (Sur Gouiri) Nous, on souhaite le conserver. Si lui veut rester ? C’est à lui qu’il faut poser la question. Je pense qu’il sera sollicité, mais notre vœu est de le conserver. William (Saliba), si on pouvait le prolonger d’une année, on le ferait volontiers. Mais il appartient à Arsenal, on n’a pas la main. Pour Todibo en revanche, on a la main. Ça fait partie de la réflexion du prochain coach. » Jean-Pierre Rivère – Source: Nice Matin (28/05/2021)