Mercato concurrents OM : 35M€ en poche, le Stade Rennais a déjà le remplaçant d’Aguerd !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Avec le départ quasi officiel de Nayef Aguerd, les Bretons ont déjà coché un nom pour le remplacer !

L’Olympique de Marseille a du mal à vendre… Ce n’est en revanche pas le cas de ses concurrents en Ligue 1 comme on peut le voir avec le Stade Rennais ! Les Bretons ont réussi à empocher un gros chèque venu de West Ham pour Nayef Aguerd.

Le Marocain va débarquer en Premier League contre un chèque estimé à 35 millions d’euros… D’après le journaliste Fabrizio Romano, les derniers détails ont été réglés et l’officialisation ne devrait pas tarder de la part du club anglais !

Pour le remplacer, le Daily Star confirme qu’un intérêt pour Pape Abou Cissé exsite. Le défenseur central qui évolue à l’Olympiakos connait bien la Ligue 1 puisqu’il a évolué à l’AS Saint-Etienne il y a peu. Avec son mètre 98, l’international sénégalais a joué 7 matchs d’Europa League la saison dernière. Un plus pour le Stade Rennais qui va jouer une compétition européenne l’an prochain avec sa 4e place de Ligue 1.

West Ham are prepared to announce Nayef Aguerd as new signing in the coming hours. Deal signed also on player side last Saturday night, medical completed and club statement coming soon. 🇲🇦🤝 #WHUFC

Rennes will receive £30m fee plus add-ons.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022