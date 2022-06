Mercato : Chelsea fonce sur une cible de Longoria !

Sous contrat jusqu’en 2023, Jonathan Clauss devrait quitter Lens cet été. Selon les dernières informations de La Voix du Nord, Chelsea se serait positionné sur le dossier de l’international français.

Jonathan Clauss est devenu une référence en Ligue 1. Après deux saisons plus que réussies au RC Lens, auteur cette saison de 5 buts et 11 passes décisives en 37 matchs de championnat. Grâce à ses performances, il a pu atteindre l’équipe de France à 29 ans. Une progression et des garanties qui attisent logiquement des convoitises. L’Olympique de Marseille est notamment intéressé par le joueur sous contrat jusqu’en 2023.

Mais l’OM est loin d’être seul sur ce dossier. En effet, on annonçait il y a peu un intérêt de l’Atletico Madrid. Selon La Voix du Nord, Chelsea serait également sur le coup. Si Lens n’a pas encore reçu d’offres du club londonien, le journal évoque un vif intérêt des Blues. Il explique par ailleurs que le joueur n’a pas l’intention de prolonger son contrat et qu’un départ est clairement acté cet été.

Il y a quelques jours, Jonathan Clauss évoquait son avenir et l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

«Pour l’instant, j’y suis et j’y reste. J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n’ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens…» Jonathan Clauss – Source : La Chaine L’EQUIPE (31/05/2022)

Jouer une Coupe d’Europe, c’est un objectif – Clauss

A un an de la fin de son contrat, le latéral droit ne ferme néanmoins pas la porte à un départ du club nordique.