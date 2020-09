Mercato concurrents OM : 4 noms et un budget (limité) pour remplacer Fofana à l’ASSE !

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. L’ASSE a finalement cédé son jeune défenseur central Wesley Fofana contre un énorme chèque à Leicester, il va falloir maintenant lui trouver un successeur…

Si l’OM n’a (pour l’instant) pas d’énormes offres ce n’est pas le cas de ses concurrents. Rennes a vendu Mendy à Chelsea, Lyon devrait laisser filer Aouar à Arsenal, Lille a encaissé deux gros chèques avec Osimhen et Gabriel et l’ASSE vient de toucher le jackpot avec Fofana qui va rejoindre Leicester pour 40M€ bonus compris. Reste que les Verts vont devoir rapidement lui trouver un successeur. Claude Puel ne voulait pas céder Fofana mais a été obligé d’abdiquer face à cette énorme somme d’argent. Le technicien dispose encore de trois solutions à ce poste : l’autre titulaire Kolodziejczak, Moukoudi et le jeune Sow (18 ans).

Pas plus de 7M€ pour recruter un remplaçant à Fofana ?

Selon l’Equipe, l’ASSE aurait coché 4 noms pour renforcer ce poste et ne disposerait que « d’une enveloppe de 6 à 7 M€ pour recruter un axial jeune et rapide ». L’international croate Filip Benkovic (23 ans), que Puel avait fait venir à Leicester pour 14,5 M€ en provenance du Dinamo Zagreb en 2018 serait pisté. Le quotidien sportif évoque les noms de Pape Abou Cissé (25 ans / Olympiakos) qui semble trop cher, Ousseynou Ba (24 ans / Olympiakos) et Malang Sarr (21 ans / Chelsea). Claude Puel aimerait aussi recruter à deux autres postes : un latéral gauche et un numéro 9…