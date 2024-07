Mercato concurrents OM : 5 joueurs de l’OL poussés dehors !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Auteur d’une saison particulière l’Olympique lyonnais a pour ambition de performer dans le championnat de France la saison prochaine. Pour cela le club audonien il va devoir effectuer un remaniement d’effectifs durant ce mercato estival. On va devoir recruter mais aussi faire partir des joueurs, pour cela 5 joueurs ont déjà été écartés du groupe lyonnais.

L’Olympique Lyonnais un vécu une saison particulière très mal embarqué en début de championnat. Le club de John Textor a finalement remonté la pente et a terminé sa saison avec une place en Ligue Europa et une finale de Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain. Pour poursuivre dans sa lancée lors de l’exercice 2024 2025, l’OL va devoir renforcer son effectif. Très actif durant ce mercato estival l’Olympique Lyonnais à enregistrer l’arrivée de Moussa Niakhaté recrue la plus chère de l’histoire du club.

Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi sur le jeune Florent Sanchez écartés

Mais la direction lyonnaise a décidé d’écarter certains joueurs et de créer un loft à l’image du Paris Saint-Germain la saison passée. Le loft lyonnais compte A l’heure actuelle 5 joueurs Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr mais aussi sur le jeune Florent Sanchez. Les ambitions de Lyon sont claires performer en championnat l’année prochaine. Ces joueurs sont donc poussés vers la sortie et devront trouver des clubs pour la saison.

