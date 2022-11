Mercato concurrents OM : 50M€ ? Rennes trop gourmand ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Alors que le mercato d’hiver va être bien particulier cette saison car juste après la Coupe du Monde, Rennes pourrait être face à un sacré choix avec un de ses éléments forts…

Rennes réalise un bon début de saison, qualifié en Europa League, les bretons sont 3e de Ligue 1. Avec 11 buts et 4 passes décisives en 19 matches cette saison (toutes compétitions confondues), Martin Terrier est un des hommes forts de l’attaque de Bruno Genesio. Mais l’attaquant français est courtisé, en particulier en Premier League.

Selon le site Sport Witness, Graham Potter, arrivé il y a peu sur le banc de Chelsea, aimerait s’offrir Martin Terrier. Rennes ne veut pas vendre son attaquant, le club anglais serait donc obligé de proposer un gros montant estimé à 50 M€ pour espérer inverser la tendance. Pour le moment, Chelsea ne veut pas payer autant et pourrait se rabattre sur le Belge Leandro Trossard.

Martin Terrier | Potter has ‘whispered’ surprising name to improve Chelsea in January – Likely to cost €50m minimum. https://t.co/4R4b8OeenJ #cfc

— Sport Witness (@Sport_Witness) November 8, 2022