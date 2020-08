Mercato concurrents OM : 6 (gros?) départs actés à Lyon?

Pas le temps de se remettre de ses émotions en C1, le Lyon de Rudi Garcia doit se pencher sur la nouvelle saison de Ligue 1, qui a débutée le week-end dernier. Sans coupe d’Europe en 2020-21, le club rhodanien s’attend à perdre des joueurs.

Rudi Garcia risque de perdre plusieurs joueurs durant ce mercato estival (il se termine le 5 octobre). Sans coupe d’Europe cette saison, il sera difficile de garder certains de ses protégés impliqués. Et inutile d’avoir un effectif pléthorique quand on a seulement deux compétitions nationales à disputer durant la saison (championnat + coupe de France). Ainsi, dans son édition du jour, Le Progrès établit une liste de six joueurs susceptibles de quitter le Rhône avant le 5 octobre.

Entre indésirables et vedettes, qui risque de partir ?

Parmi les possibles partants, Youssouf Koné, Kenny Tete et Bertrand Traoré font partie de cette liste de 6 joueurs dont l’avenir s’inscrit en pointillé à Lyon. Ces trois joueurs n’entrent plus dans les plans de leur entraineur, du moins ils ne sont pas prioritaires à leur poste respectif. Rudi Garcia ne serait donc pas contre un départ de ces derniers.

Plus difficile cette fois-ci, Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembele. Ces trois joueurs sont quasiment les plus bankable du club. Des offres risquent de tomber sur les bureaux des dirigeants des Gones.À noter, Rafael, Marçal, Marcelo, Racioppi ainsi que Depay et Tete, tous deux cités précédemment, arrivent en fin de contrat au 30 juin prochain. Le club gardera un œil attentif à toute proposition concernant l’un de ces six joueurs concernés, en fin de contrat dans moins d’un an.