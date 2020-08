Mercato : Newcastle passe à l’action pour une cible (supposée) de l’OM

Annoncé récemment dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche du PAOK Salonique Dimitrios Giannoulis (24 ans) serait également courtisé par d’autres clubs francais et étrangers. Newcastle serait même passé à l’action…

Le nom de Dimitrios Giannoulis a été évoqué du côté de l’OM durant ce mercato estival. Le latéral gauche du PAOK Salonique serait aussi dans le viseur de Rennes et de Saint-Etienne. Newcastle serait également sur le coup, et selon les informations du journaliste Manu Lonjon, le club anglais serait même passé à l’action en proposant pas moins de 4,5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international grec. Il précise également que « l’OM et l’ASSE seraient en attente » sur ce dossier.

Newcastle avance sur Dimitrios Giannoulis. Offre de 4,5M faite au club Grec.

L’ASSE et l’OM en attente. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) August 23, 2020

Du côté de Marseille, aucune offre concrète n’a encore été faite à ce jour pour ce joueur. Et pour cause, les dirigeants olympiens doivent d’abord vendre plusieurs joueurs avant de penser à investir sur le mercato…

LA STAT : 44

C’est le nombre de matches disputés par Dimitrios Giannoulis lors de la saison 2019/2020. Le latéral gauche de 24 ans a marqué 1 but et offert 6 passes décisives lors de ces rencontres…