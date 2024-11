Mercato concurrents OM : Alerte financière pour l’OL… des départs dès janvier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). La situation financière de l’Olympique Lyonnais (OL) a été récemment dévoilée par les propriétaires d’Eagle Football Group, après un conseil d’administration tenu mercredi soir. Bien que les pertes nettes au 30 juin 2024 aient été réduites à 25,7 millions d’euros, contre 99 millions d’euros l’année précédente, cette amélioration résulte principalement de la vente d’actifs. Malgré cette réduction, la direction d’Eagle Football Group a précisé que des mesures financières urgentes s’imposent pour assurer la viabilité du club.

Dans un rapport publié après le conseil d’administration, Eagle Football Group a détaillé son plan de restructuration financière. Comme le rapporte l’Equipe, le groupe prévoit la mobilisation de 75 millions d’euros d’ici fin 2024, principalement par la vente de joueurs et d’actifs issus des clubs du groupe. Une partie de cette somme pourrait provenir de la vente des parts du groupe dans Crystal Palace. En parallèle, un apport supplémentaire de 100 millions d’euros est attendu début 2025, renforcé par des cessions de joueurs au mercato de janvier 2025.

L’entrée en bourse à New York : un enjeu crucial pour l’avenir de l’OL

Un autre aspect clé de la situation financière du groupe qui possède l’OL réside dans l’entrée en bourse du groupe à New York, prévue pour les mois à venir. Cette opération est jugée cruciale pour le financement du club, car tout retard ou échec dans sa mise en œuvre pourrait compromettre la continuité de l’exploitation du club. De plus, les commissaires aux comptes ont exprimé de sérieuses réserves concernant cette « continuité d’exploitation » d’Eagle Football Group, soulignant que la dette, passée de 458,4 millions à 505,1 millions d’euros en un an, pèse lourdement sur ses finances. Quels joueurs vont être mis sur le marché cet hiver ?