Rabiot IN, Mbappé OUT, le message de De Zerbi à Wahi et surement 2 absents face à l’AJA… Les 3 infos OM de ce jeudi!

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM de ce mercredi. Au programme ce jeudi :

Rabiot de retour ne Bleu, pas Mbappé

Le retour d’Adrien Rabiot en sélection française fait figure de principal fait d’armes dans la liste des 23 joueurs annoncée ce jeudi par Didier Deschamps, pour les prochains matches de Ligue des Nations contre Israël et l’Italie. Après avoir été écarté en octobre, le milieu de terrain de Marseille signe ainsi son grand retour en équipe de France, renforçant un secteur de jeu où sa polyvalence et son expérience seront des atouts précieux. Ce retour intervient dans un contexte de nombreuses absences, dont celle de Kylian Mbappé…

Comme annoncé plus tôt, Kylian Mbappé est absent de la liste des 23 Bleus dévoilée ce jeudi par Didier Deschamps, pour les matches de Ligue des Nations contre Israël (14 novembre au Stade de France) et l’Italie (17 novembre à Milan). L’attaquant du Real Madrid avait déjà manqué les rencontres contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1) en octobre, également dans le cadre de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur des Bleus a en revanche fait appel à Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pour la première fois, suite au forfait d’Alphonse Areola. Il a également rappelé N’Golo Kanté au milieu de terrain, ainsi que Dayot Upamecano en défense, en remplacement de Loïc Badé.

A lire aussi : OM PSG : Aucune sanction pour les chants de supporters !

Le retour d’Adrien Rabiot, après sa non-sélection en octobre, est un des points majeurs de cette annonce. Le milieu de terrain de Marseille, qui retrouve la compétition avec l’équipe de France, apportera son expérience et sa polyvalence dans un secteur crucial pour le jeu des Bleus. DD a précisé : « Adrien revient. Il a eu un arrêt assez important, il retrouve des jambes, il a un certain vécu. Kanté n’était pas là au dernier rassemblement parce que blessé. On prend un peu plus d’âge dans la moyenne avec ces deux joueurs. La jeunesse n’interdit rien, mais avoir de l’expérience et du vécu, c’est bien d’avoir les deux ».

Adrien revient. Il a eu un arrêt assez important, il retrouve des jambes

Interrogé sur l’absence de Mbappé, le sélectionneur a estimé que c’était le mieux à faire : « J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n’est pas les problèmes extra sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Chevalier, Kanté et Rabiot sont là !

Voici la liste des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps :

Gardiens :

Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Défenseurs :

Jonathan Clauss (Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux :

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Attaquants :

Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

De Zerbi confirme Wahi

L’OM va affronter l’AJA demain soir à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Avant ce match, Roberto De Zerbi était en conférence de presse, il a été interrogé sur la concurrence entre Wahi et Maupay.

De Zerbi a une nouvelle fois affirmé que Wahi restait le numéro un dans la hiérarchie. « La hiérarchie reste la même, c’est mon devoir de choisir avant le match. Je dois voir qui a la meilleure condition physique, la meilleure forme. Je suis amoureux du style de Wahi mais il doit s’intégrer. Neal a plus d’expérience et il a joué en Premier League. Le 9 doit savoir marquer, jouer, presser. On n’est pas encore au mieux concernant le pressing. »

Wahi vs Maupay ? La hiérarchie reste la même…

#DeZerbi : « La hiérarchie reste la même, c’est mon devoir de choisir avant le match. Je dois voir qui a la meilleure condition physique, la meilleure forme. Je suis amoureux du style de Wahi mais il doit s’intégrer. Neal a plus d’expérience et il a joué en Premier League. Le 9… pic.twitter.com/2wWQKHT16v — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2024

Un forfait, un incertain et deux retours

L’Olympique de Marseille (OM) aborde son prochain match contre Auxerre avec plusieurs incertitudes liées à l’état physique de certains joueurs. Voici le point médical détaillé concernant les absences et les blessures avant cette rencontre importante.

Cornelius : blessure au cartilage costal

Le défenseur de l’OM, Derek Cornelius, souffre d’une lésion au cartilage costal. Pour le moment, aucun calendrier de reprise n’a été fixé et sa disponibilité pour les matchs à venir reste incertaine. Son absence pourrait avoir un impact sur l’attaque marseillaise, qui devra se passer de son profil physique.

A lire aussi : OM PSG : Aucune sanction pour les chants de supporters !

Amine Harit : gêne au mollet gauche

Le milieu offensif Amine Harit est actuellement en soins en raison d’une gêne au mollet gauche. Le staff médical de l’OM suit de près l’évolution de cette blessure, sa présence demain dépendra de l’amélioration de son état physique.

Garcia et Bakola : retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour l’OM, Garcia et Bakola ont repris l’entraînement collectif après avoir surmonté leurs blessures. Bien qu’ils soient de retour avec le groupe, il reste à savoir s’ils seront pleinement prêts pour disputer le match contre Auxerre. Leur récupération sera suivie attentivement avant de prendre une décision sur leur sélection.

#FCNOM point médical

Cornelius : Lésion cartilage costal. Pas de date de reprise pour l’instant

Amine Harit en soins suite à gêne mollet gauche

Garcia et Bakola ont repris@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) November 7, 2024

Le groupe marseillais devra composer avec ces absences et incertitudes médicales avant la rencontre face à Auxerre. La gestion des blessures sera cruciale pour l’entraîneur De Zerbi et le staff médical, qui devront évaluer les options disponibles pour optimiser les performances de l’équipe tout en évitant de nouvelles blessures.

Cette situation médicale pourrait également avoir un impact sur les choix tactiques et stratégiques de l’OM, qui devra trouver un équilibre pour aborder ce match de manière optimale.