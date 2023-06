Mercato concurrents OM : Aouar sort la sulfateuse en annonçant son départ de Lyon !

FCM vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’OM en Ligue 1 (Lyon, PSG, Stade Rennais, RC Lens, AS Monaco…) A Lyon, Houssem Aouar a publié un message fort en annonçant son départ de son club formateur !

Cela fait plusieurs semaines que l’on sait qu’Houssem Aouar va quitter Lyon à la fin de la saison. Libre de tout contrat, il n’aura pas signé de prolongation afin de donner la possibilité à son club formateur de récupérer une indemnité sur son transfert. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il n’a pas mâché ses mots ! Avant de déclarer son amour pour son club et ses supporters, il a tenu à clarifier certaines choses : « e jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence, je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. «

Les message d’Adieu d’Aouar

Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge. Cette famille qui nous a tant fait vibrer et que j’ai eu la chance d’intégrer en 2009 à seulement 11 ans alors encore un enfant. J’y ai grandi, mûri, évolué tant sur le plan professionnel que personnel. 14 années de rires, d’émotion, d’amitiés, de victoires, d’enseignement, de travail acharné mais aussi de quelques déceptions. Il est aussi aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire.

Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe. Cependant le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place.

Pour l’heure, c’est le coeur lourd que je vous fais mes au revoir. Jamais je ne pourrai vous remercier à la hauteur de tout l’amour que vous m’avez porté. Je dois tout à cette ville qui m’a vu naître, à son club et à nos Gones. Toute ma gratitude au président Jean-Michel Aulas qui m’a donné l’opportunité de vivre mon rêve de gosse. Mon éternelle reconnaissance aux différents éducateurs du centre de formation des jeunes de l’OL pour l’exceptionnelle formation qu’ils nous ont prodigué. Un immense merci aux entraîneurs ainsi qu’au staff technique qui nous entourent pour leurs conseils, leur bienveillance et leur gentillesse. Je remercie également tout le personnel médical, les intendants et toute personne ayant contribué de près ou de loin au bien-être des joueurs.

Cette aventure n’aurait sans doute pas été aussi belle sans ces co-équipiers extraordinaires qui sont aujourd’hui devenus mes amis, plus encore, ma famille.

Et enfin, ma plus belle rencontre c’est vous.. nos supporters. Les Lyonnais et leur ferveur légendaire. Merci pour votre brûlante passion, votre infaillible soutien et votre indéfectible amour. Je serai toujours derrière vous.

À jamais Lyonnais de corps et de coeur… «