Mercato concurrents OM : Après Delort, Nice s’attaque à un autre attaquant algérien !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Avec le probable échec du dossier Andy Delort, les Aiglons se positionnent sur Islam Slimani !

Ces derniers jours, l’avenir d’Andy Delort à Montpellier a été remis en question par plusieurs médias. Récemment, par Prime Video, il a été envoyé à l’OGC Nice pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier mais une proposition de l’OM aurait fait douter l’international algérien.

Delort à Nice, ça se complique?

En effet, Nice-Matin confirmait ce mardi que l’Olympique de Marseille est revenu à la charge pour récupérer Andy Delort. Un coup dur pour l’OGC Nice qui avancerait donc sur un plan B. En effet, selon les informations du 10 sport, les Aiglons verraient d’un bon oeil l’arrivée d’Islam Slimani.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria abandonne une de ses pistes prioritaires

Sous contrat avec Lyon, l’international algérien pourrait quitter le club présidé par Jean-Michel Aulas. Sur Transfermarkt, il n’est évalué qu’à 3 millions d’euros et n’a plus qu’un an de contrat. A 33 ans, il n’est pas un élément essentiel de l’effectif de Peter Bosz et pourrait être transféré, encore plus avec la probable arrivée de Sardar Azmoun à Lyon.

EXCLU @le10sport : Nice se renseigne sur… Slimani (Lyon) ! Prise de température pour connaître les conditions du dossier. Plan B Delort ou piste si Dolberg part ?https://t.co/mKXdcl0bdf — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 25, 2021

Mercato : « Delort a eu de vrais contacts avec l’OM ! »

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Bengous et Paga nous ont livré leurs informations au sujet d’un transfert d’Andy Delort à l’Olympique de Marseille.

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)