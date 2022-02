Mercato concurrents OM : Après Gouiri, Nice vise une autre pépite de Lyon ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). L’OGC Nice souhaiterait rapatrier Rayan Cherki dans ses rangs la saison prochaine.

Il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français. Rayan Cherki fait aujourd’hui le bonheur de l’Olympique Lyonnais. S’il a réalisé des débuts étincelants, la suite a été moins facile pour le milieu offensif de 18 ans. Que ce soit Rudi Garcia ou Peter Bosz, aucun n’a réussi à exploiter le potentiel de Rayan Cherki à son maximum.

Nice à l’affût sur Rayan Cherki ?

Début février, Rayan Cherki était revenu un titulaire de l’équipe lyonnaise suite aux absences des attaquants partis à la CAN. Par ailleurs, le joueur de 18 ans s’est blessé lors du déplacement à Monaco. Il souffrirait d’une fracture non déplacée du 5ème métatarse. À en croire les informations révélées par Foot Mercato, Nice serait intéressé par le profil de Rayan Cherki. Après avoir rapatrié Amine Gouiri il y a un an et demi, puis Melvin Bard, c’est donc un nouveau lyonnais qui est ciblé par les Aiglons. C’est donc une nouvelle bataille qui attend Jean-Michel Aulas l’été prochain.