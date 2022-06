Mercato concurrents OM : Après Lacazette, hésitation pour cet ancien lyonnais?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…)

« Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir », avait affirmé Jean-Michel Aulas dans une lettre ouverte à ses supporters il y a quelques semaines. Avec le retour de Lacazette, une partie de cet ADN a été retrouvée.

La piste Tolisso serait quant à elle bien réelle mais les négociations seraient toujours en cours. Lyon espère recréer cette colonne vertébrale avec notamment le retour d’Umtiti. Mais d’après le média catalan Sport, le défenseur central crée du doute chez son ancien président.

Son niveau de jeu et forcément son état physique ne sont pas au top après une saison où il n’a joué qu’un seul match de Liga en décembre dernier… Surtout que la concurrence à Lyon à ce poste est rude avec plusieurs éléments de qualité.

Dans une lettre ouverte aux supporters lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié ce qu’à fait la gloire de Lyon, notamment lors des deux dernières décennies. Avec le retour d’un Alexandre Lacazette formé au club, qui connaît bien la maison et qui apportera son expérience aux plus jeunes, Aulas pourrait revenir à ce qui marchait avant.

« Cet ADN, c’est l’une de nos clés pour construire le nouveau cycle. Et pour savoir où l’on va, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Travail, formation, transmission, respect du blason et des valeurs de notre OL, mais aussi ce mélange typiquement lyonnais d’humilité et d’orgueil, cette synthèse de joueurs du cru, et d’autres d’ailleurs, des jeunes qui ont la vie devant eux, et d’autres plus expérimentés qui ont envie de partager : il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant. Nous avons déjà anticipé avec la prolongation de Wendie Renard et Mohamed El Arouch et notre détermination à prolonger sur le long terme Maxence Caqueret et Rayan Cherki : nous bâtissons dans ce sens. Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL. » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouverte aux supporters