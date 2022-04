Mercato concurrents OM : Après Tetê, un autre brésilien dans le viseur de Lyon ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Le club lyonnais a officialisé le prêt de Tetê, et aurait déjà un autre brésilien dans son viseur…

En effet, selon Globo, Lyon s’intéresse au profil d’Andreas Pereira. Ce milieu de terrain international brésilien de 26 ans joue dans l’ancien club de Gerson, Flamengo. Pereira a un passeport européen (il est né en Belgique). Le joueur appartient à Manchester United qui l’a prêté à Flamengo, cependant le club brésilien serait tout proche de valider son transfert en obtenant 75% des droits économiques du joueur pour 10 millions d’euros. Le joueur veut rester au Brésil mais selon les offres tout peut vite évoluer. Outre Lyon, le PSV Eindhoven est aussi sur le coup, il était passé par le club néerlandais dans sa jeunesse…

J’ai eu une vision il y a peu, cette année va être la bonne année — Aulas

« C’est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons avec un nouveau joueur et un nouvel ami du club. Il arrive dans un contexte particulier. Nous souffrons de ce qu’il se passe en Ukraine. On voulait trouver la bonne relation entre le fait de trouver un joueur de bon niveau et aider l’Ukraine. Nous avons pu discuter avec ses conseillers et apprendre à se connaître pour trouver les moyens d’aller vers ce qui est important pour nous et pour lui. On renforce l’équipe à court terme et je l’espère à moyen et long terme. On va vouloir un fonctionnement harmonieux, il doit retrouver la plénitude de sa vie de footballeur de haut niveau. Les discussions ont été longues. Merci à la FIFA, à l’UEFA et à la FFF pour ce dispositif qui permet à Tetê de retrouver un club ambitieux et à nous d’avoir les moyens de se rapprocher de nos objectifs, une qualification européenne en championnat et aller le plus loin possible et vers le Graal en Ligue Europa. J’ai eu une vision il y a peu, cette année va être la bonne année. Il y a Tetê et le besoin de consensus avec les fans derrière l’équipe » Jean-Michel Aulas – Source: Conférence de presse (31/03/2022)