Bon plan mercato OM : Bryan Heynen pour l’après Kamara…

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Et si l’OM tentait de recruter un un milieu de terrain belge évoluant au KRC Genk, Bryan Heynen.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Alors que le départ de Boubacar Kamara cet été semble malheureusement inéluctable, Pablo Longoria va devoir trouver un milieu de terrain pour le remplacer. Nous vous avons proposé hier le profil du jeune brésilien Danilo, et celui du colombien Wilmar Barrios, aujourd’hui c’est au tour du milieu belge Bryan Heynen que notre confrère Florian Holsbeek, journaliste indépendant qui travaille pour Walfoot, nous conseille.

FOCUS SUR Bryan Heynen Club actuel KRC Genk Poste Milieu axial Taille 1m83 Age 25 ans Valeur estimée par Transfermarkt 8 M€

🥰 | Bryan Heynen et le KRC Genk, une meilleure histoire d’amour que Twilight. 🔵⚪ #GNKSTV pic.twitter.com/lCzq45j6ok — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 12, 2021

Florian Holsbeek nous propose Bryan Heynen qui joue au KRC Genk, club dans lequel il a fait toutes ses classes. Il a joué 30 matches de Jupiler League cette saison et a marqué 4 buts. Ce dernier a prolongé il y a un an et dispose d’un long contrat jusqu’en 2026…

Genk a déjà dit qu’ils ne veulent pas discuter de son départ en dessous de 14, 15M€

« Pour ce poste de numéro 6, mais qui peut jouer aussi en 8, Bryan Heynen est un milieu de terrain assez moderne finalement. Il n’est pas forcément grand et costaud, il a 25 ans, c’est vraiment un grand talent. Malheureusement pour lui il s’est blessé au mauvais moment, il s’est fait deux fois les croisés, genou droit puis genou gauche. Il revient très bien même s’il n’est pas encore à 100%, il retrouve quand même son niveau et c’est très fort pour la Belgique. D’ailleurs Genk a déjà dit qu’ils ne veulent pas discuter de son départ en dessous de 14, 15M€. Même si cela pourrait se négocier à moins, même si entre Marseille et Genk ce n’est pas une grande histoire d’amour (depuis le deal avorté de Maehle). Heynen a fait toutes les sélections avec les équipes de jeunes en Belgique, il a disputé la Ligue des Champions avec Genk, il a gagné des titres. C’est un très bon joueur de 25 ans ! » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (31/03/2022)