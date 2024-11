Mercato concurrents OM : Arsenal vise une pièce maîtresse du projet monégasque !

Artisan du renouveau d’Arsenal et homme fort du club depuis des années, le directeur sportif brésilien Édu a officiellement démissionné de son poste le lundi 4 Novembre comme l’a annoncé le club du nord de Londres via un communiqué. Celui qui a fait partie des « Invincibles », champions d’Angleterre 2004, laisse donc un prestigieux poste vacant, auquel les Gunners compte bien trouver un digne successeur. Ce dernier pourrait bel et bien être un homme clé de l’organigramme monégasque.

Cet homme se trouve être le dénommé Thiago Scuro. Arrivé sur le rocher en juin 2023, le brésilien, dont on loue les qualités de négociateur, est notamment à l’origine des arrivées de joueurs comme Balogun ou Zakaria mais aussi de grosses ventes comme celle de Disasi à Chelsea pour 45M d’euros ou celle de Youssouf Fofana au Milan AC pour 25M d’euros.

Un coup dur en vue pour les monégasques ?

Le départ du brésilien pourrait donc, s’il venait à se concrétiser, être un tournant majeur dans la saison des Rouges et Blancs, eux qui sont à la lutte pour les premières places en Ligue 1 et bien partis pour la qualification directe en 8ème de finale de la Ligue des Champions avec 10 points en 4 matchs.

