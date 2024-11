Un nouveau rôle pour Benatia ?, la statue du « boss » pour 2025 et deux incertains face à Lens… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Un nouveau rôle pour Benatia ?, la statue du « boss » pour 2025 et deux incertains face à Lens…

Un nouveau rôle pour Benatia ?

Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC mardi soir, Medhi Benatia était très vague sur son avenir, lui dont le contrat expire à la fin de l’année civile. Cependant, L’Equipe nous apprend que son sort pourrait être réglé d’ici peu.

En effet, Medhi Benatia évoquait ce mardi, son avenir à l’OM de manière plutôt évasive sur l’antenne de RMC tout en rappelant son fort attachement pour le club : « Je ne parle même pas de contrat, je suis au service du président, du coach, de donner la meilleure mentalité aux joueurs. Je pense surtout à trouver des solutions. Je veux d’abord travailler tranquillement (…) Je travaille comme si j’allais rester 10 ans. Je bosse tous les jours et tu peux demander ça aux anciens. Je ne serai jamais un problème pour l’OM. Je n’ai besoin de rien ».

Pour aller dans ce sens le quotidien sportif français nous informe que l’OM travaillerait bien activement pour installer le marocain sur le long terme.

Benatia futur directeur sportif ?

En effet, le contrat de consultant externe de l’ancien défenseur central du Bayern Munich, d’une durée d’une année, et qui n’est renouvelable seulement qu’une seule fois expire le 5 décembre 2024. l’Equipe nous annonce ainsi que le marocain pourrait signer un nouveau contrat avec l’OM, mais cette fois-ci afin d’occuper le poste de Directeur Sportif du club.

L’idée du club derrière ce nouveau contrat est de permettre au Lion de l’Atlas d’accompagner le projet mené par Pablo Longoria sur une durée de trois ans.

La statue du « boss » sur le parvis en 2025 ?

Depuis la mort de Bernard Tapie il y a trois ans maintenant, l’idée d’une statue à son effigie devant le Vélodrome avait été abordée par son fils Laurent. Ce dernier avait même crée l’association « À Jamais les premiers », avec l’objectif de réunir un maximum de donateurs pour financer la statue.

Hier, nous avons appris, par RMC SPORT, que cette statue était bel et bien prête. En effet, le projet de Laurent Tapie a réussi à rassembler plus de 3 000 donateurs dont l’Olympique de Marseille, et attend maintenant une date d’inauguration.

Une inauguration prévue pour 2025 ?

Une date qui devrait se situer en 2025 puisque l’installation de cette statue est en effet liée aux travaux que doit subir l’Esplanade devant le Vélodrome comme l’a évoqué Laurent Tapie : « Je suis en attente du retour de la Mairie concernant des travaux de renforcement de l’Esplanade devant le Stade Vélodrome, où l’on souhaite installer le monument. Selon le bureau d’études, consulté par la Ville, ce serait trop risqué, compte tenu du poids du monument, de le mettre en place avant que ces travaux soient terminés, au printemps. Je vais donc rencontrer les équipes de la Mairie afin d’établir une date de mise en place et d’inauguration. »

Une statue qui sera vraisemblablement en bronze et qui promet donc de rayonner sur l’Esplanade du Vélodrome.

Déjà deux incertains face à Lens !

Vendredi dernier, l’OM s’est incliné 1-3 face au promus auxerrois enchaînant donc une deuxième contre-performance consécutive à domicile après la claque reçue lors du classico (0-3). Une défaite qui avait fait chuter les hommes de De Zerbi de la seconde place. L’OM se doit donc impérativement de se relancer dès samedi prochain (17h) avec un déplacement périlleux à Lens où deux joueurs sont déjà incertains.

L’OM doit donc obligatoirement aller chercher un résultat à Bollaert après la trêve pour ne pas voir Monaco s’échapper ou Lille et Lyon les dépasser en cas de bon résultat.

Cornelius et Harit absent de l’entraînement !

En effet, hormis les internationaux et leur calendrier chargés, seul ces deux joueurs manquaient à l’appel ce vendredi à la Commanderie. Le canadien Cornélius est toujours souffrant d’une lésion du cartilage costal contractée lors de l’affrontement face à Nantes il y a deux semaines, tandis que Amine Harit lui se plaindrait du mollet gauche. Deux absences qui rendent donc incertaine leur participation à ce match crucial pour les olympiens.

Le reste du programme chargé des internationaux pendant la trêve !

Samedi 16 novembre

France U18 : Enzo Sternal

Pays-Bas – France

Amical – 15 heures au Gölcülk stadium

Dimanche 17 novembre

France : Adrien Rabiot

Italie – France

Ligue des Nations – 20h40 à Milan

Lundi 18 novembre

République Centrafricaine : Geoffrey Kondogbia

RCA – Gabon

Qualification CAN 2025

Danemark : Pierre-Emile Højbjerg

Serbie – Danemark

Ligue des Nations – 20h45 à Leskovac

Suisse : Ulisses Garcia

Espagne – Suisse

Ligue des Nations – 19h45 à Tenerife

Comores : Said Yakine

Comores – Madagascar

Qualification CAN 2025 – 18 heures

Mardi 19 novembre

Argentine : Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli

Argentine – Pérou

Qualification Coupe du monde 2026 – 21 heures à Buenos Aires

Panama : Amir Murillo

Panama – Costa Rica

Ligue des Nations Concacaf

Canada : Ismaël Koné

Canada – Suriname

Ligue des Nations Concacaf – à Toronto

