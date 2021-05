Mercato concurrents OM : Aulas a tenté de recruter un joueur marseillais ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Toujours à l’affût, Jean Michel Aulas aurait tenté de recruter Florian Thauvin.

Annoncé aux Tigres, Florian Thauvin aurait refusé une grosse offre de contrat faite par Pablo Longoria (voir ci-dessous). Le joueur de 28 ans serait séduit pas le projet mexicain et devrait trancher ce weekend. Alors que des clubs anglais étaient toujours sur lui, RMC explique que Thauvin a refusé des offres anglaises. Séville ne pouvait suivre en termes de salaire et selon la radio « Lyon aurait également essayé de le recruter. » Jean Michel Aulas n’a jamais raté l’occasion de s’offrir un joueur de l’OM en fin de contrat, comme Morel ou Nkoulou…

L’OM AVAIT FAIT UNE BELLE OFFRE

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin on apprend que Florian Thauvin pourrait prendre et annoncer sa décision finale dans les prochaines heures, avant le match contre Saint Etienne dimanche (13h). On apprend également que le président olympien Pablo Longoria lui avait proposé en avril une généreuse prolongation de contrat de 5 saisons, assortie d’une augmentation de salaire (422 000 euros mensuels bruts actuellement)

« Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (06/05/2021)

THAUVIN AVAIT ENCORE LES MOYENS DE TROUVER UN CHALLENGE SPORTIVEMENT INTÉRESSANT

« Il y a forcément l’aspect financier, car s’il perdait de l’argent je pense qu’il n’y serait pas allé. Il a un très beau salaire aujourd’hui même s’il baisse un peu ce n’est pas très grave, il aurait pu aller à Séville plutôt qu’au Mexique. Vu qu’il était en fin de contrat, il recherchait que financièrement il s’en sorte bien avec une grosse prime. Gignac est très heureux là- bas, il s’éclate parce que le foot est une religion. C’est juste que je pars du principe qu’à l’âge qu’à Thauvin aujourd’hui, c’est un choix bizarre sportivement parlant. Il avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant pour aller chercher d’autres sensations notamment en ligue des champions » Jérome Rothen – Source : RMC Sport