Mercato concurrents OM: Aulas annonce la couleur !

L’Olympique Lyonnais aura les moyens au prochain mercato d’après l’annonce de Jean-Michel Aulas pour Le Parisien. Le Président de l’OL assure avoir de quoi être au niveau des équipes rivales du championnat.

La crise du coronavirus a plongé dans la crise de nombreux clubs. Les fermetures des stades et les problèmes liés aux droits TV n’ont pas aidé. Si certains clubs, comme l’OM, se retrouvent dans une situation compliquée, l’Olympique Lyonnais semble ne pas être touché par la crise due au Covid.

il va y avoir beaucoup de dénudés dans le football lors de l’après-Covid. On a bien l’intention d’en profiter — Aulas

A en croire le Président du club lyonnais, Jean-Michel Aulas, l’OL aura de quoi jouer les premiers rôles du championnat la saison prochaine.

« On va continuer à investir. On sera ambitieux quoiqu’il arrive. On aura au moins autant de moyens que les autres. (…) Après la crise, un nouveau modèle s’inscrira devant nous. Plus rien ne sera comme avant. Mais dès que ça va reprendre, l’OL sera parmi les premiers à pouvoir réinvestir. Warren Buffet a dit : « c’est quand la mer se retire qu’on voit les baigneurs qui nageaient nus ». Je pense qu’il va y avoir beaucoup de dénudés dans le football lors de l’après-Covid. On a bien l’intention d’en profiter. » Jean-Michel Aulas – Source: Le Parisien