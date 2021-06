Mercato concurrents OM: Aulas annonce un mercato mouvementé à Lyon !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Interviewé par le média Le Progrès, Jean-Michel Aulas a fait quelques annonces à propos du mercato lyonnais et cela devrait pas mal bouger dans le sens des arrivées comme dans celui des départs.

Lyon est en pleine période de reconstruction. Si les Lyonnais retrouveront l’Europe la saison prochaine en disputant la C3, comme l’Olympique de Marseille, cela fait désormais deux saisons de suite que le club rhodanien ne parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions, ce qui représente une grosse perte d’argent. Si nous pouvions penser que le mercato de Lyon pourrait être plus léger que les saisons dernières et qu’il se ferait en grande majorité avec l’argent des joueurs vendus cet été, Jean-Michel Aulas a affirmé le contraire lors d’une récente interview.

Lyon a de l’argent mais compte sur ses jeunes !

A LIRE: MERCATO : L’OM N’A PAS RENONCÉ À LIROLA !

Dans le quotidien Le Progrès, le président du club lyonnais a été interrogé sur le sujet du mercato estival et a annoncé la couleur. En effet, selon JMA, Lyon aura les moyens de construire une équipe compétitive pour disputer le podium la saison prochaine et retrouver des couleurs.

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement. Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs. Je n’ai pas dit qu’on allait refaire ce qu’on avait fait il y a quelques années. Je fais confiance à Juninho pour choisir les meilleurs joueurs. S’ils sont de l’académie, c’est nettement mieux parce que c’est le modèle qui a permis d’avoir la réussite de Lyon. » Jean-Michel Aulas – Source: Le Progrès (14/06/2021)