Mercato concurrents OM : Aulas et Juninho pensent à deux entraineurs étrangers pour l’après Garcia ?

Le départ de Rudi Garcia semblait déjà acté malgré la possibilité pourLyon de remporter la Ligue 1. La défaite face au LOSC dimanche soir ne va faire que confirmer la décision de Juniho. Un nouvel entraineur devrait donc débarquer cet été à l’OL. Depuis longtemps le nom de Christophe Galtier est évoqué, ce dernier serait en contact avec Nice, et pourrait aussi être tenté par une aventure à l’étranger. Du coup, Lyon aurait activé deux pistes qui mènent à des entraineurs étrangers.

Bosz et De Zerbi visés par Lyon ?

Selon l’Equipe, Lyon serait très intéressé par le profil de Peter Bosz. ancien coach de l’Ajax, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen. Le technicien néerlandais de 57 ans a l’avantage d’être libre depuis son départ du club allemand en mars dernier. Autre option, celle du coach de Maxime Lopez à Sassuolo, Roberto De Zerbi, Le technicien italien pourrait quitter le club en fin de saison et aurait plusieurs opportunité dont une en Russie notamment. Lyon cherche un coach et n’aurait entamé aucune démarches concrètes dixit le quotidien sportif…