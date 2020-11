Mercato OM : De Zerbi explique pourquoi il a recruté Maxime Lopez !

Buteur ce dimanche avec Sassuolo, Maxime Lopez a impressionné face à Naples. Le coach Roberto De Zerbi a expliqué pourquoi il avait recruter le milieu formé à l’Olympique de Marseille.

A la fin du mercato estival 2020, Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille pour retrouver du temps de jeu à Sassuolo, en Italie.

Lopez? IL SAIT JOUER AU FOOT — DE ZERBI

Roberto De Zerbi, le coach italien a expliqué ce dimanche après la victoire face à Naples, les raisons de ce recrutement. Selon lui, Maxime Lopez est un joueur de qualité qui est totalement complémentaire à un autre milieu de terrain de l’effectif : Locatelli.

« Pourquoi on a recruté Maxime Lopez ? Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matches devant un grand public et avec une grosse pression. Et il est complémentaire de Locatelli. Ce sont deux joueurs de qualité »

Roberto De Zerbi – Source : SkySports (01/11/20)

