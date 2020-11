Mercato concurrents OM : Aulas, prêt à jouer un mauvais tour au PSG?

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG avait évalué la possibilité de recruter Houssem Aouar. En interne, Jean-Michel Aulas tenterait de faire partir son joueur dans un autre club européen…

Lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain était fortement intéressé par le profil d’Houssem Aouar, milieu de terrain lyonnais. Malheureusement pour l’état major qatari, le joueur est resté dans son club formateur, sous les ordres de Rudi Garcia.

TuttoSport nous affirme cependant que Jean-Michel Aulas fait tout en interne pour faire signer Houssem Aouar ailleurs qu’au PSG. En effet, le président lyonnais serait très souvent en contact avec les dirigeants de la Juventus pour le dossier du milieu de terrain.

Aulas souhaiterait même insérer Mattia De Sciglio dans la transaction. Le latéral droit italien est prêté par le club turinois à Lyon jusqu’à la fin de la saison. Aouar pourrait donc filer vers l’Italie lors du mercato d’été 2021. Aulas verrait peut-être d’un mauvais oeil le fait de renforcer un concurrent de Ligue 1…

Juventus director, has 8 names to reinforce the team for Jan and next season: Alaba 🇦🇹(Bayern), Diego Carlos 🇧🇷(Sevilla), Milenkovic 🇷🇸(Fiorentina), Gravenberch 🇳🇱(Ajax), Aouar 🇫🇷(Lyon), Locatelli 🇮🇹 (Sassuolo), Rovella 🇮🇹(Geona) and Emerson 🇮🇹(Chelsea). [@tuttosport] #Juventus pic.twitter.com/wKOqumxKQ8

— RouteOneFootball (@Route1futbol) November 15, 2020