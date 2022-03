Mercato concurrents OM : Aulas veut recruter deux des meilleurs joueurs du RC Lens ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Du côté de Lyon, alors qu’un grand nettoyage de l’effectif se prépare, le président Aulas aurait dans son viseur deux éléments clé du RC Lens !

Dans son dossier consacré aux salaires de Ligue 1 mardi, l’Equipe expliquait que Jean Michel Aulas avait comme ambition de nettoyer son effectif. La liste des départs possibles est très longue : Jason Denayer, Jérôme Boateng, Léo Dubois, Moussa Dembélé voire Karl Toko Ekambi étaient cités, tout comme Thiago Mendes mais aussi réaliser un gros transfert avec Lucas Paqueta. De plus les prolongation de Maxence Caqueret et Rayan Cherki semblent mal engagées et Emerson pourrait lui repartir à Chelsea, le joueur ne voudrait pas rester au delà de son prêt. Mais Auulas a des idées pour recomposer son effectif et il aimerait attirer deux des meilleurs éléments du RC Lens…

Fofana et Clauss pistés par Lyon ?

En effet selon Le Progrès, Lyon s’intéresse de très près Jonathan Clauss. Le latéral droit de 29 ans vient d’être sélectionné en Bleus et dispose d’un contrat jusqu’en 2023. Il pourrait venir remplacer Dubois, laissant du temps au jeune Malo Gusto. De plus, Seko Fofana serait une priorité du club de Jean-Michel Aulas. Le milieu de 26 ans aura encore deux ans de contrat à la fin de la saison. L’idée serait de le recruter afin de palier la fin du prêt de Ndombélé…